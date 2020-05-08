阿嬌鍾欣潼與小8歲台灣醫生「醫界王陽明」賴弘國結婚不到2年驚傳離婚，女方親口證實已簽分居協議。現在又有媒體驚爆兩人離婚原因除了阿嬌不滿賴弘國經濟條件，女方還不給賴弘國碰，夫婦倆至少1年沒性生活！對於男方友人接連放話，阿嬌閨蜜也火大了，向港媒怒爆阿嬌離婚真正原因。

阿嬌驚傳離婚賴弘國，賴弘國先以千字文證實「阿嬌不愛她」，在結婚初期阿嬌已後悔，接著身旁友人又爆料指夫婦倆長期性生活不協調，至少１年沒性關係，令阿嬌閨蜜超不爽，火大向港媒爆料真正離婚原因。

據東網報導，阿嬌分手賴弘國的原因是男方個性不夠成熟又不上進，婚後不時與網紅、異性約會跑趴，令阿嬌超尷尬，但阿嬌也始終相信賴弘國懂得分寸，對於賴弘國合資開診所，阿嬌更向公司直言絕對會挺老公到底！

另有傳阿嬌不滿賴弘國經濟條件，閨蜜更生氣了，她說：「阿嬌從第一天開始都對賴弘國好好，不惜出錢又出力幫老公開診所，希望老公愈來愈好，可惜賴弘國都愛理不理。」更指出賴弘國自己也曾說過阿嬌送禮物給他，送到他不好意思要阿嬌別再送，若阿嬌嫌他窮，那不是矛盾嗎？

(中時電子報)