賣腎的交易時有所聞，不過內幕總是相當神秘，當中過程究竟如何、涉及金額數目是多少，很難被外界所知，陸媒揭開一宗剛審結的組織出賣人體器官案，從找人賣腎、開刀醫生及術後療養，涉案組織相當龐大，且賣腎者僅收到4.5萬人民幣 （約台幣19萬），買方則必須要付55萬人民幣（約台幣232萬）。

《新京報》報導指出，2018年8月至11月，3個月裡河北一所廢棄廠房，共實行9次換腎手術，文中以一名21歲年輕男子為例，他被戴上眼罩，載往一間平房，接著一位穿著手術袍的男子問他，「是否確實進行腎臟摘除手術」？確認意願後就動手術。

年輕男子因為替親友做保人，揹了一屁股債，上網詢問如何賺外快，有人建議他賣腎可以獲得4.5萬，等他答應後，對方用電話或聊天APP聯絡，要他由四川先去武漢，住在旅館等通知，之後再到山東濟南做體檢，做完體檢後將他送往前去河北的巴士。

腎臟移植受術完成後，男子收到4.9萬元，其中4千元是給買家的紅包，最後男子自己搭上長途巴士回到四川，且途中傷口還不斷滲出血水。直到去年9月，河北省檢察院對出賣人體器官集團提出公訴，被告共14人，上個月29日法院一審判決，被告罪名全部成立，其中5人判刑4年至7年加上罰款，另外9人則是緩刑。

(中時電子報)