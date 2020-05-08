都怪新台幣太強。新光金控8日公告4月營收，單月稅後獲利2.04億元，累計前4月稅後賺69億元，首季獲利還成長46％，4月即變盤，前4月累計獲利與去年同期相比，是衰退13％。

主要原因就是子公司新光人壽4月出現逾30億元的匯兌成本，儘管已收回6億元的外匯準備金，並實現債券資本利得，最終新壽4月稅後仍是虧損6.53億元，是今年首見單月虧損，累計前4月稅後獲利50.2億元，比去年同期衰退11％以上。

同時間，新光銀行單月稅後獲利6.22億元，主要亦是有實現債券利得，累計前4月稅後獲利19.56億元，比去年同期成長22％以上。

新光金表示，主要是新台幣兌美元4月升值0.452元，升值幅度1.5％，且無本金遠期外匯（NDF）非常貴，壽險業者現在也不敢買多，即無法大幅避險，造成4月匯兌成本有比較高，而新壽外匯準備金到4月底剩下9億元左右，即將逼近警戒水位，能用來沖抵匯損的部位已不多。

(工商 )