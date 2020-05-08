麗豐-KY（4137）受惠旗下主營通路「克麗緹娜」加盟店逐漸恢復下單及正常營運，加上「新美力」電商平台業績成長挹注，4月合併營收3.02億元，已恢復去年平均月營收7成以上之水準；累計1至4月合併營收為9.58億元，年衰退40.54％。

在亞洲醫美保養品持續坐穩龍頭寶座的麗豐，目前全球「克麗緹娜」總加盟店數已達4827家規模，集團評估中國大陸地區新冠疫情已逐步控制，實體通路的消費力道已逐漸回溫。

麗豐表示，新冠肺炎肆虐，該公司全面重新檢討預算支出及業務策略，主營通路克麗緹娜的發展重心仍以中國地區為主，投入品牌行銷以確保集團營收獲利維持穩定的基礎，公司近年多所著墨的「雅樸麗德」再生醫美通路，雖然今年第一季發展受到延宕，但4月中分別位於上海、南京的雅樸麗德醫美診所皆風光開幕，預計下半年公司重要亮點「雅樸麗德 再生抗衰老診所」也會開始營運，另外包括「新美力電商」、「RnD美甲美睫」也將適時調整行銷方向，期望在疫情下仍逆風繳出亮眼成績。

(工商 )