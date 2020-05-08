特力（2908）集團受惠貿易事業體北美拉貨力道強勁，加上零售事業「宅經濟」發酵帶動月增長，4月合併營收超前來到32.9億元，年增11.2%，貿易營收占比拉高至60%。

特力貿易事業體4月營收達19.9億元，較去年同期大幅增加24.8%。特力指出，新冠肺炎疫情從中國一路橫掃至歐洲及美洲，全球無一倖免；惟在全球經濟近乎停滯的狀況下，特力北美客戶拉貨力道依舊呈現穩定。隨著全球防疫機制陸續啟動下，歐美各國口罩、手套相關防護用品供不應求的情況下，特力貿易特別成立防疫產品的專責單位，運用強大的供應商網絡，以滿足海外客戶強烈需求，目前部分產品已於4月出貨完成，後續將持續出貨且大幅挹注貿易事業體表現。

台灣零售事業體4月營收12.2億元，較去同期增加2.7%。主要受惠防疫措施消費者出門意願降低，居家抗疫宅經濟順勢崛起，大幅提升線上購物業績進挹注，而隨著國內疫情逐漸趨緩，因應國人積極打造安心的購物環境，接下來特力零售將持續擴充線上商品品類，以滿足消費者更多元需求，且準備年中慶及周年慶檔期推出一系列活動吸引客人回流，期實體通路下半年漸入佳境。

(工商 )