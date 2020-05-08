吳青峰首張個人專輯《太空人》，音樂觸角延伸到視覺，邀請9位導演一同創作，將專輯中的每首歌曲都化為影像，並延伸出線上《太空人影展》。經歷為期近一年的宣傳，此次將祭出壓箱寶，8日正式宣布《太空人影展》線上直播將於本月15日完整上線。將邀請到眾多首MV演員回鍋演出，好友林柏宏和張鈞甯也將再度現身。

將於15日首播的〈Outsider〉MV，是由吳青峰的好友導演陳映之執導，孕育近一年的時間精心製作才完成，並特地邀請〈太空人〉的男女主角林柏宏和張鈞甯回歸演出，吳青峰本來擔心兩人行程滿檔，沒想到在聽到吳青峰的邀約之後，異口同聲地立刻答應，以行動力挺青峰。

張鈞甯說自己「也算是有始有終」，在〈巴別塔慶典〉、〈太空〉、〈水仙花之死〉MV中出現的角色全數回歸演出，甚至爆料原來在〈線的記憶〉MV中，被白線纏繞住沒有露臉的角色，其實就是作曲人劉家凱，也因此在這部MV中，會看到劉家凱現身。吳青峰說，「陳映之是最願意去了解我的導演。」指定要由他負責拍攝這首歌，陳映之表示，當下的心情是「感動大於惶恐」，他一年前就開始參與每部MV劇本的討論，還開玩笑地抱怨，說為此失眠了近十個月。

(中時 )