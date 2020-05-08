新冠肺炎疫情延燒，政府也祭出一系列紓困措施，但一般民眾申請條件繁瑣，計程車司機卻可直接拿6萬補助，導致民怨沸騰，如今就有自稱救護車司機朋友的網友出面爆料，不但只記了一隻小功，連一毛補助都沒有，痛飆政府三字經。

一名救護車司機在PTT八卦版PO文，開頭就嘲諷自己是「全台最大免費計程車隊，車身都漆白色的」，他說自己不是當事人，而是發生在「分店同事」身上。

原PO表示，其中一個分店被指定為該區域的武漢肺炎專屬車隊，隨時都要穿上全套防護衣出車送醫，每天早上8點上班，著裝出車、回分店卸裝消毒、又著裝出車，一直重複到晚上12點過後才有趨緩的現象，甚至時常出現凌晨3點過後到5點收到TOCC案例，就得從睡夢中著裝出勤，根本不用睡。

原PO憤怒表示，沒想到政府把防疫英雄歸功到計程車頭上，結果民進黨支持者還嗆他「這個問題我沒研究不要跟我說」、「難道換國民黨來做就會比較好嗎？」、「你是不是反社會人格啊？」

這篇文章也被「宅神」朱學恒轉貼到臉書諷刺「119白色大車隊救護人員做死做活冒著感染的風險，結果拿到小功一支，一毛錢都沒有多拿。結果路上跑的小黃是防疫英雄，可以領六萬?鄉親啊，這是不是太奇怪了啊」，不少網友紛紛留言酸「台灣價值，懂？」、「小黃是民進黨大票倉，不趁現在鞏固人心更待何時」、「什麼都補助計程車，自己創業都該死」、「自營商都二等公民」、「前面做到流血流汗，後面一堆用口水發鈔」、「每次都一直補助交通亂象的小黃看了真不爽，而且油價現在又那麼便宜素質那麼差補助三小」、「黑龍不意外」，但也有民進黨支持者反嗆「不爽就滾出台灣」、「9.2又在帶風向」、「醫護人員眼紅是不是」。

(中時電子報)