富邦悍將主場新莊球場，今日開放一千名觀眾進場，每人都全程配戴口罩、採梅花座。（鄭任南攝）

中華職棒今日在新莊、台中洲際兩地各開放一千球迷進場，創下世界先例，新莊球場今日吸引150名國內外媒體到場採訪，是史上難得大陣仗規模，而悍將先發投手陳仕朋丟出第一球，也代表比賽順利開打，中職成功再創下世界第一。

中職4月11日領先全球開打，當時約有10名外媒到場，國內媒體更幾乎全員出動，當天到場記者破百人。中職開打3周以來，屢屢登上外媒版面，透過英文轉播更讓世界看見中職，今日開放觀眾首日，媒體陣仗更龐大。

雖然以球賽編號來看，洲際球場進行的第37場比賽優先，不過新莊球場今日有衛服部長陳時中蒞臨，成為全球觀眾焦點。一千名觀眾配合球團政策，不僅球賽全程戴好口罩、量額溫、酒精消毒，還要採完全實名制、繳交健康聲明書，進場後更要採梅花座、禁止飲食，即使限制比過去球賽嚴格許多，不過從球迷相當興奮的表情來看，大家都相當期待等著進場這天。

隨著悍將先發投手陳仕朋丟出第一球，比賽也順利開打，林安可在悍將球迷面前敲出第一支安打，不過陳仕朋順利瓦解危機，目前2局結束雙方仍以0比0平手，此外到場的陳時中雖然沒有擔任開球嘉賓，不過第3局將會登上英文轉播台，與國內外球迷打招呼。

(中時 )