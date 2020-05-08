就在幾個月前，有報導指出，繪圖芯片大廠輝達(NVIDIA)的下一代GPU將可能選擇三星的7奈米製程技術。如今，有外媒報導，英偉達的長期夥伴台積電能將吃下大多數7奈米GPU的訂單，三星方面僅獲得部分入門級GPU的生產。

根據外媒《SamMobile》的最新報導，供應鏈的消息指出，NVIDIA已決定在三星和台積電之間分拆7奈米製程的GPU訂單，台積電將贏得其中的大部分訂單，至於三星方面則僅被選擇用於入門等級的GPU生產。這也是台積電繼2019年在高通驍龍技術大會上，被宣佈贏得7項新產品當中的4項產品代工訂單，超越三星的3項訂單之後，又一次在同一個廠商的代工訂單競爭上超越競爭對手。

之前，輝達的韓國業務負責人YooEung-joon曾經在2019年的公開場合中表示，三星的7奈米製程技術將用於製造輝達的下一代產品，下一代GPU，但是，對於三星能接到的訂單規模實中沒有透露。對此，三星也努力地希望能贏得輝達的青睞，甚至在價格上大幅度降低。只是，台積電長期以來一直是輝達GPU的代工合作夥伴，因此要從台積電手上拿下訂單有其很高難度，所以三星才會祭出降價搶單的策略。不過，在當下輝達決定將大多數的訂單交由台積電生產，市場傳言當前輝達也已經向台積電下訂了一定數量的7奈米製程產能，以準備用於生產新一代Ampere架構的GPU。

至於在三星的部分，報導也指出，輝達也已與三星進行簽約，製造入門級的Ampere架構GPU。這入門級的Ampere架構GPU預計將會是在三星的7奈米EUV製程，或是8奈米製程技術上生產。而輝達拆分Ampere架構GPU訂單的原因，外界猜測是主要在減輕台積電7奈米製程的負擔，同時又使兩家代工廠的產量能最大化所做的決定。不過，當前三星似乎仍不滿意輝達這樣的決定，日前又宣稱兩家公司當前正在討論以三星的5奈米製程，並於2021年少量輝達計劃中的5奈米製程Hopper架構的GPU。而這樣的消息，其真相如何還有待後續觀察。

(中時電子報)