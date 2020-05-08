自行車產業受疫情衝擊逐漸浮現！受到歐美各國紛紛鎖國、封城影響，美利達（9914）專攻高級自行車、電動自行車出口歐、美市場的台灣廠，4月份無論銷售量或營收均大減三成以上；也因此，美利達電動自行車第一季銷售量年增率原本高達57％，但前4月銷售量年增率剩31％。

不過，隨著亞洲地區疫情逐漸舒緩，尤其是中國市場，自行車銷售表現亮眼！美利達自有品牌自行車中國市場第一季銷售量原本年減一成，但在疫情降溫後需求大爆發，中國市場4月份銷售量、銷售額，分別年增87％與76％，帶動美利達中國市場前4月累計銷售量，由第一季的年減一成、逆轉勝為年增二成！

美利達4月份自行車總銷售量9.75萬台、年成長1.84％；惟仍不敵歐美高價自行車、電動自行車銷售量減少，4月合併營收20.92億元，年減18.90％。

美利達集團前4月累計銷售總台數30.38萬台，年減6.26％；前4月合併營收73.52億元，年減9.85％。其中，專攻出口歐、美市場的台灣廠，前4月累計銷售台數17.64萬台，年減21.62％；前4月營收53.30億元，年減19.46％。

(工商 )