藝人大根近來捲入好友羅志祥「多人運動」桃色風波意外成為媒體焦點，日前他上TVBS歡樂台《女人我最大》，被主持人狂虧「這是最近很紅的一位大根。」她也形容大根是「因禍得福」，讓大根超級好奇：「福在哪裡？」藍心湄表示家裡到阿公阿祖都認識大根，連曾志豪的阿嬤都跟她說：「大根怎麼比你還紅。」大根笑說：「利用別人的傷口，我變得比較有知名度嗎？」

大根也分享給男生「當好男人的秘訣」就是「保持單身」，就不會傷害到其他女生，因為男生就是愛玩，「我單身，女生也單身，就是互相交朋友」，如果沒有想交女友，也會跟對方講清楚。陸元琪說：「你想跟很多人好，就去選里長啊！」

陸元琪上TVBS歡樂台《女人我最大》。（TVBS提供）

曾經深受「渣男」其害的陸元琪分享，回憶當時和男友都是做電商，有次不小心被陸元琪偷瞄到，一位女生傳訊息給他「我到咖啡廳了，你在哪？」質問男友後才說是前女友，解釋她慣性情緒勒索，若不回訊息會自殘，陸元琪當下還建議男友要叫對方去看醫生，有次還曾經4天聯絡不到，才發現跟「前女友」是現在進行式，男友必須兩邊跑來跑去。更多精彩內容請鎖定每周一至周五TVBS歡樂台42頻道晚間9點《女人我最大》。

(中時 )