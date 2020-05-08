罷免高雄市長韓國瑜投票案，將在6月6日登場。姓名學老師吳睿穎用姓名學分析，居然得到一個結果，罷免案閉著眼睛都會過。

吳睿穎在政論節目《雲端最前線》表示，韓國瑜46年6月17日生，屬雞，雙子座，從「韓」字來看天格，韓國瑜從小命好到現在，祖德非常好，一生沒有大煩大惱，龍鳳呈祥；再從「瑜」字看地格，11月他已稱王，但接下來1月11日未能再稱王。看財庫，韓一輩子家財萬貫，絕對沒問題，不過事業運卻有一把刀，雞逢刀，雞不要被殺，不要太出風頭，就不會被砍。

那為何很多人喜歡韓國瑜、但也有很多人討厭他？吳睿穎點出，從「國」字來看，雞「喊水會結凍」，同輩支持者很多，則完全沒有晚輩支持者。至於人際關係，雞飛狗跳、雞犬不寧，韓不得罪人才有鬼。

至於罷免最後結局，吳睿穎表示，罷免案則是閉著眼睛都會過，因今年是庚子老鼠年，庚子年的子，五行屬水，而最終結果看「瑜」字的玉，玉五行屬水，土來剋水，剋到了太歲，韓國瑜怎麼可能過關？

國民黨主席江啟臣強調，黨中央定調，一律配合韓市府，不下指導棋。國民黨市議員李柏毅對此也表示 距離罷免投票不到1個月的時間，到底要怎麼走，一定要定調，但如何定調還是要尊重韓市長。

(中時電子報)