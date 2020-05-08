台中市議員曾朝榮、黃健豪、陳成添等人8日在質詢時關心北屯第28、30公墓遷葬議題，盼加速公墓遷葬並興建納骨塔，將公墓公園綠美化，回應地方民意，市長盧秀燕表示，上任後積極規畫興建納骨塔，盼讓鄰避的公墓變成美麗公園，促進當地發展。

曾朝榮表示，北屯28公墓遷移計畫應積極辦理，北屯30公墓因為屬於大坑風景區農業用地，地屬偏遠山區，目前尚無任何開發計畫，建議暫緩遷移，待未來都市計畫發展需求，再行辦理開發。

北屯28公墓開發應規劃新建納骨塔，而且以綠建築設計規畫，融入當地景觀，創造成為綠美化公園式殯葬生命藝術館。納骨塔興建完成後，再辦理公墓遷葬。

曾朝榮指出，因該土地面積多達7.5888公頃，該區建蔽率20％，興建4層樓納骨塔，使用土地面積1663平方公尺；興建服務中心1400平方公尺，只需1點54公頃土地之容積，即可興建該建物之土地需求，其實剩餘土地，應朝向爭設停車空間及共融式公園規劃，讓該區域成為台中市民休閒觀光停車的理想空間。

盧秀燕指出，北屯區是自已過去擔任立委時的選區，對於民意皆掌握並詳加了解，由於遷葬要有完整的配套方案，上任後積極規劃興建納骨塔，盼讓鄰避的公墓變成美麗公園，促進當地發展。

民政局長吳世瑋強調，市府已於2018年完成查估，第28公墓及第30公墓查估門數分別為2840門及979門，將依當地民意及需求加速遷葬作業，兼顧城市美化與開發。

此外，北屯區尚無納骨塔等公立殯葬設施，市府將於北屯區第28公墓興建納骨塔，並於四周設置植栽景觀，提供完善的殯葬設施及良好生活環境。

(中時 )