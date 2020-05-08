大陸解放軍退將喬良近日在媒體上的發言，被國民黨前副秘書長蔡正元解讀為，大陸為了民族復興，不但不會收復台灣，還會容忍台灣獨立或準獨立。大陸國台辦8日對此駁斥，強調在中華民族走向偉大復興的進程中，願為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。大陸反對和遏制台獨，為的是維護台海和平穩定，維護兩岸同胞共同利益，維護兩岸和平統一的前景。

解放軍空軍少將喬良近日在媒體上表示，「台灣問題並非我(民族)復興大業的全部內容，甚至連主要內容都談不上，因為復興大業的主要內涵，是十四億人的幸福生活，收回台灣就可以滿足這一大目標？因此，對中國人來說，沒有比實現民族復興更大的事業！一切都必須給這一大業讓路，包括台灣問題的解決」。

這段話被蔡正元解讀為，大陸為了民族復興，不但不會收復台灣，還會容忍台灣獨立或準獨立。

國台辦發言人馬曉光8日對於喬良的話在台灣引起的討論指出，祖國統一是中華民族偉大復興的必然要求。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉係於民族復興。國家統一、民族復興也是歷史大勢，是任何力量阻擋不了的。

馬曉光強調，我們堅持」「和平統一、一國兩制基本方針，堅持一個中國原則，繼續團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。堅持體現一個中國原則的九二共識，是兩岸關係發展不可動搖的政治基礎。兩岸關係和平發展建立在堅持九二共識的共同政治基礎之上，一切反對台獨、贊成兩岸關係和平發展的島內政黨、團體和人士，都應倍加珍惜。

馬曉光說，將繼續同台灣各黨派、團體和人士在堅持九二共識、反對台獨的基礎上，就兩岸關係和民族未來開展對話溝通。

馬曉光說，大陸有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀，絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。

(旺報 )