「萬元紓困之亂」導致民怨四起，包括賣玉蘭花、菜販等各行各業日前擠爆各區公所，一名比丘尼8日一早現身台中市大安區公所，期間一度外出補拿資料，足足待了近3小時才完成手續。公所表示，該申請者因疫情致法會減少影響收入，還有人則稱照顧阿嬤月領3000元要紓困。

該名比丘尼現身大安區公所格外引注目，原來是因疫情關係避免群聚，許多人改選擇線上法會，由於她的收入來源主要是法會，造成生計受影響。比丘尼在公所待了近3小時才離去，期間一度外出補資料，她並無提供照片，而是寫下切結書及陳述。

大安區公所指出，「萬元紓困」讓公所頓時熱鬧起來，也出現五花八門現象，有不少民眾天天報到，就是想看看能不能申請；一名男子則自稱沒工作，在家照顧阿嬤7年多，每個月領3000元，公所表示沒工作不符合資格時，趕緊改口在貨櫃場搬貨，因疫情導致薪水減少，也想申請。

大安區公所表示，昨日大部分都是資源回收者洽詢，社會課派出15名人力，由於年長者居多，承辦人員有時一解釋要花上半小時，不過都會先過濾資格後，再請民眾拿回家寫再來繳件，最後過不過關須由中央審查。

(中時 )