奧克拉荷馬警方追捕麥當勞開槍女子

美奧克拉荷馬州一間麥當勞餐廳因防範新冠疫情實施限制措施，不開放餐廳現場用餐，卻遭2名不滿此一措施的女子連開數槍，造成2名餐廳員工受傷。2名女子開槍後並未遠離，在餐廳附近被警方逮捕。

據美國《有線電視新聞網》(CNN)）報導，奧克拉荷馬州受疫情衝擊，規定餐廳只提供外賣，不設廳內用餐。該州奧克拉荷馬市一家麥當勞依循防疫規定，要求2名坐在用餐檯上的女性顧客離開時，卻引發該2顧客情緒失控，其中一人甚至掏出手槍射擊，致店內2名職員肩膀與腿部受到槍傷，店內還有第3名員工在混亂中割傷及頭部，所幸皆無生命危險。

奧克拉荷馬市麥當勞餐廳門口告示，遵循防疫規定，只提供外賣服務，暫停廳內用餐。（圖／美聯社）

奧克拉荷馬市防疫規定不開放餐廳現場用餐，麥當勞餐廳卻遭不滿規定的女客開槍。（圖／美聯社）

當地警方表示，職員上前要求坐在餐枱前的兩名疑犯離開時，疑犯變得激動，其中一人取出手槍向職員開槍，分別擊中兩名職員的腳及肩膀，傷勢都不會危及性命，另有一名職員在混亂中頭部受輕傷。兩名疑犯開槍後逃逸，在附近遭到逮捕。

報導指出，近期美國此類因應防疫措施而發生衝突事件頻傳，密西根州一家大型超商，日前也發生保全拒絕未戴口罩的顧客入場，竟遭到對方家屬開槍擊斃的事件。另一家商場則有男子被員工要求戴上口罩時，竟把鼻涕擦在該員工衣服上。

(中時電子報)