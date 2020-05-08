母親節即將來臨，少不了準備蛋糕孝敬媽媽，但有許多經濟不甚寬裕的家庭，為了維持基本溫飽疲於奔命，無力也無暇過節，而一條蛋糕，不只能慰勞弱勢家庭母親的辛勞，更足以為一家人創造美好佳節回憶。

協會特別在蛋糕上印製公益大使發心娃娃的圖案及母親節快樂字樣，陪伴家戶幸福過節。（圖／道家人文協會提供）

小曼(化名)育有一對子女，在27歲那年先生病逝遭逢巨變後，回娘家與父親相依為命，但父親後來也因病無法工作，只能獨自肩負起一家生計，每天工作超過12小時，下班後還得照顧孩子與父親，三明治般的壓迫生活，讓小曼幾乎快喘不過氣，且兒子進入青春期後變得叛逆，為了孩子的成長，不得已辭去工作，而後在社會局及社福單位協助下，讓小曼在經濟上稍獲喘息，得以陪伴兒子穩定就學，並發揮長才獲選知名籃球校隊，女兒也順利考上大學。

宏宏(化名)是個可愛的小學生，由外婆代替母職獨立撫養，一人兼任2份工作並省吃儉用，即便經濟吃緊，但外婆依舊保持一顆樂觀的心，對宏宏的教育親力親為，外婆說：「孫子可以健康平安長大，是我努力的動力，也是我最大的幸福，就算日子過得辛苦一點也沒關係。」言談中盡是對宏宏的無私關愛。

道家人文協會於今(8)日，將520條愛心蛋糕捐贈給桃園市轄區內的弱勢家庭，桃園市副市長李憲明亦盛情出席，期盼數量象徵「我愛你」的母親節蛋糕，為520戶家庭帶來溫暖，和家人們一起品嚐由愛凝聚而成的幸福滋味。

協會理事長張旖(左一)及桃園市副市長李憲明(右四)，與出席受贈的家戶代表溫馨合影。（圖／道家人文協會提供）

協會捐贈母親節蛋糕邁入第4年，今年選用知名廠商元樂的年輪蛋糕，更特別在蛋糕上印製協會公益大使發心娃娃的圖案及母親節快樂字樣，陪伴家戶溫馨過節。理事長張旖表示：「今年協會的公益活動在此來到第7站，傳愛足跡達598公里，而將母親節蛋糕捐贈範圍從過往的單一地點擴大，陸續在日前的宜蘭縣、新北市及今天的桃園市3地舉辦，捐贈總數共1920條，為的是讓更多人感受愛的溫暖，如同創會榮譽理事長紫嚴導師強調：『每個人心底都埋藏著去愛的能力，而愛，更會透過分享變得愈來愈多。』希望這份愛能傳遞到受贈家戶心中，圓滿難能可貴的親子關係。」

捐贈儀式現場，由協會理事長張旖將蛋糕致贈給小曼及宏宏的外婆，同時準備了康乃馨交由小曼的子女和宏宏，向勞苦功高的媽媽與外婆表達心意並獻上擁抱，場面令人動容。桃園市副市長李憲明也致贈康乃馨給在場的母親們，亦對活動表達感謝：「謝謝道家人文協會長期深耕桃園市社福領域，響應成就了本次活動，除了讓弱勢家庭歡度溫馨母親節，也提升了親子之間的凝聚力，讓愛繼續流動擴散下去。」

(中時電子報)