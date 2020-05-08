塔巴尼宣布7月下台。(路透)

非洲南部賴索托總理塔巴尼（Thomas Thabane）辦公室，昨天突然宣布，因為高齡80歲的他不再「精力充沛」，因此預計7月辭去總理一職。塔巴尼的任期原本到2022年，但因現任老婆梅薩雅（Maesaiah）在2017年，涉嫌謀殺他當時的老婆麗波蕾蘿（Lipolelo），他也被懷疑涉案而遭傳喚，今年以來面臨龐大下台聲浪。

塔巴尼今年長期請病假，他在聲明中說，擔任總理需要快速反應和體力，但他年事已高，因此「自願」空出總理位置請辭。

小三梅薩雅涉嫌買兇殺害塔巴尼的分居妻子，2個月後成為第一夫人。(路透)

與塔巴尼結縭20年的麗波蕾蘿，在2017年6月遭槍手射殺身亡。她早在2012年就已提出離婚，雨塔巴尼長期分居。麗波蕾蘿遇害後2個月，也就是就任總理前，77歲的塔巴尼迎娶小三、比他年輕38歲的嫩妻梅薩雅。

今年2月，梅薩雅遭警方指控涉嫌買兇謀殺麗波蕾蘿與其親友，梅薩雅隨後獲得交保，塔巴尼也被列為嫌犯，但總理否認涉案。塔巴尼的律師表示，他應該享有豁免權，免於遭受起訴。

(中時 )