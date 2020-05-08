名列世界三大時尚家居展之一的MAISON＆OBJET展為基礎的MAISON＆OBJET Design Award美奧國際設計大獎，首場發布會8日於台北正式舉行，美學大師林振中是台灣主要的靈魂人物，他表示，美是看不見得競爭力。（鄧博仁攝）

已有25年歷史的MAISON＆OBJET巴黎時尚家居設計展，名列世界三大家居展之一，以此展為基礎的M＆O Design Award美奧國際設計大獎，今年將正式展開，並以台灣為發布會首站，美奧獎代表，也是華人知名設計師林振中表示，台灣防疫有成，華人的創作力和美學也足以讓國際刮目相看，發布會上以疫情下的口罩美學，展示著另一種「Taipei can help」。

台灣設計師，也是長期在北京清華、中央美院任教的林振中，作為M＆O的學術總顧問，指美奧獎是首個結合展、銷、學、研、產的國際獎，不同於其他獎項的獲獎者只是給予榮譽肯定，而是結合實際的展覽平台能讓得獎者被看見，透過此獎對接國際商貿，也能促進與國際設計產學人士的交流，他語重心長指出：「想把台灣的好作品也能拿到M＆O展」活動雖在疫情中開跑，但5月4日開放報名迄今已有200多組報名者，蔚為可觀。

M＆O巴黎時尚家居設計展，每年的1月與9月皆有展會，每次展會聚集3000個品牌及8.5萬名參觀者，其中50％是來自世界各地的買家，今年首次舉辦的美奧獎，將由相關領域的專家組成初賽、複賽、決賽評審團，入圍複賽者將在M＆O 2020年9月展會上揭曉；獲獎者則將在2021年1月的M＆O展會揭曉。

MAISON＆OBJET行政總裁Philippe BROCART透過VCR指出，美奧獎希望發崛更多國際、多元、新銳的設計師，並協助設計師與品牌連結，「尤其亞洲擁有很強的生產能力以及具生產力的設計師」期待為美奧獎帶來不同的視野與影響力；M＆O國際合作事務總監Franck MILLOT也透過VCR表示，希望看到更多台灣的設計師能在巴黎的展會上展示作品。法國在台辦事處處長高德廉也表示，自己對台灣各產業的創新總是感到驚嘆，台灣的設計實力備受肯定，期望有更多台灣設計師，站上M＆O的舞台。

林振中強調：「美是看不見的競爭力」，發布會上他與台藝大學子共同創作了口罩套，展現台灣的創作活力，並指出在疫情後緊接著的是經濟戰，透過美奧獎將東西方美學共融，展現另一種「Taipei can help」的實力。

(旺報 )