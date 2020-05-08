名列世界三大時尚家居展之一的MAISON＆OBJET展為基礎的MAISON＆OBJET Design Award美奧國際設計大獎，首場發布會8日於台北正式舉行，花藝大師凌宗湧出席。（鄧博仁攝）

MAISON ＆ OBJET Design Award國際設計大獎(美奧獎)設立的首場發布佰在台舉行，以「發現好設計，創造好生活」為宗旨，除了邀請台灣產官學界共襄，也邀請到美學生活的實踐者包括陳文茜、黃子佼、凌宗湧、周麗美、吳宗穎等人擔任M＆O美學大使，

花藝設計師凌宗勇就指出，自己和周遭的美學工作者到M＆O展參觀採購了近20年，他始終相信美學不只是要影響設計專業人士，而是希望更多的人真正用美學生活，以台灣的花藝美學為例，他指出過去台灣人對花的需求就是送往迎來所用，但近年已愈來愈多人會把花送給自己，打造更美好的生活體驗，他也致力於將花草帶進不同的空間，創造不同的體驗。

知名節目主持人，金鐘得主也是潮文化推動者之一的黃子佼表示，自己主持《創藝多腦河》上千集，介紹在文創領域奮力圓夢的實踐者，不論是獨立書店、唱片行，他認為台灣很多有夢想的人苦於走不出去，透過獎項的肯定和加持，有能力在自己發光的同時也帶動他人。

在台推動市集美學的吳宗穎，直言台灣的文創市集，其實有很多年輕人的創意，從繪畫、手作到達人餐飲都可在其中，期望能將台灣的夜市、市集美學推到法國，讓台灣的文創成果讓國際也看到。

美奧獎發布會上，包括前台北故宮院長馮明珠、台灣藝術大學校長陳志誠、台北藝術大學副校長邱顯洵等人均到場見證，並共同推動「發現好設計，創造好生活」的生活美學。

(旺報 )