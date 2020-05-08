交大斥資千萬裝修400坪宿舍交誼廳，代理校長陳信宏（中）率師生前來參觀。（交大提供／邱立雅竹市傳真）

交通大學斥資千萬裝修南區12舍交誼廳，把400坪空間打造得有如工業lounge風，設有健身房、沙袋拳擊區、電子飛鏢和天窗草坪區、共享廚房區，極具質感的寬敞空間，甫亮相就風靡全校，校方希望學生們打開房門多交流，擺脫「宅宅」的刻板印象。

交大宿舍公共空間改造列車啟動多年，其中南區12舍在校方廣納學生意見下，整併教育部補助款和宿舍節餘款，斥資千萬元裝修400坪地下室交誼廳，規畫動態和靜態區多元空間，以鐵件、玻璃、鏡面為主要元素，搭配無縫水泥地坪，極具質感。

12舍交誼廳地面採用改良式磨石子工法，以銅條刻畫雙線跑道，嵌地的1、2號數字呼應12舍名稱。運動區則配有65吋電視和懶骨頭，滿足學生各種視聽需求，更有健身房、沙袋拳擊區、韻律教室與籃球機、手足球台、電子飛鏢把等設備。一旁的仿真草坪可坐可臥，可來場日光浴幫助醒腦思考。

另一區的研討室和會議室，配有電視和全幅白板討論牆，適合桌遊或小組討論。想要獨處時，也可到沙發放鬆區或階梯平台區，欣賞戶外風景、遠眺棒球場。共享廚房區則有大中島吧檯、流理台、電器櫃台等設備，讓學生享受烹飪樂趣。

代理校長陳信宏表示，12舍將於今年9月提供大一新生入住，交誼廳也開放入住交大12舍、13舍、研2舍近2000名學生使用。總務長曾成德說，交大常被稱「宅宅學校」，交誼廳能讓大家走出房門交流，一起看NBA、看台灣職棒或健身。

(中時 )