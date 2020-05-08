湳雅街是銜接竹北、竹市的北區要道，路幅狹窄但人車流多，居民與學生步行總是險象環生，市府投入642萬拆除長期占用的地上物，打造長120公尺的步道，也成了湳雅街首處人行道。市長林智堅前往校門關心學生通學情形，其中導護學生20年的校園警衛，也感慨「終於不用再攔住車流要孩子靠邊走了。」

過去光華國中湳雅街後門長期被私人占用，學生上下學總是與車爭道、十分危險，林智堅表示，市府拆除占用戶地上物，打造長120公尺、寬4米的通學步道，這是整條湳雅街的第一個人行步道。林智堅前往視察時，一路從光華里集會所、後校門口、散步到湳雅街126巷的街角小廣場，邊與居民與學生閒聊、坐在廣場板凳暫歇聊天。

服務近20年的光華國中警衛郭先生表示，該處是雙向單線道，每逢雨天，汽機車一台接一台呼嘯而過，民眾只能與車爭道。改造後，民眾不用再擔心機車從旁飆速而過，學生也有寬敞明亮的步道可以走，他更能專心於導護工作上。

「後校門景觀煥然一新，還多了一條通學步道。」光華國中校長宋雨親表示，由教育處、交通處以及工務處橫向合作，向中央提出提升道路品質計畫補助，完工後不只安全、美觀，還在後校門口新建停等廣場、結合湳雅公車站，並在街角設置小小廣場提供居民與學生休憩，讓社區與學校關係更加緊密。

(中時 )