因疫情之故，竹市第38屆國民中小學科展8日於關東國小採視訊評審，730餘名參賽師生，在48所學校同步進行評審。市長林智堅表示，為持續科學教育的推動不因疫情受影響，學生透過視訊直播方式介紹作品，展現智慧城市應用在教育學習實質成果。

本屆科展共計153件作品、500餘名參賽學生角逐全國賽資格，將評選出7件作品代表竹市爭取更高成績。教育處表示，視訊實體評審在事前已針對參賽學校召開說明會，講解操作流程及注意事項，多次進行資訊設備測試、賽前視訊線上演練，並設定及提供各參賽作品專屬的視訊帳號，請各校於賽前進行連線測試，以確保每個環節都能順利進行。

關東國小校長李瑞剛表示，從初期開始籌備到正式比賽，動員人力高達90人次，事前各項工作期程的管制，現場人力的訓練與安排，以及所有資訊器材的調度與整備，都不容許與有任何疏漏，很開心整個比賽圓滿完成，也創下全國視訊科展的先例。

「第一次用視訊比賽，很特別也很安心。」關東國小學生張愷芮表示，在學校直播可避免群聚感染，隊友孫靖家則說，除了研究科展主題，還學會了如何使用視訊平台，也知道怎麼架設設備，是一次很特別的經驗。

(中時 )