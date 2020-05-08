〈窮孩子的母親節〉全新MV首播

旺旺孝親獎學生組第一名歌曲《窮孩子的母親節》由黃信豪創作詞曲，E.M.B.喜歡練習生演唱，黃信豪從小單親扶養長大他跟哥哥的媽媽，一路以來含辛茹苦支持著他，因此他特地寫了一首，曲風輕快的《窮孩子的母親節》，送給媽媽！

《窮孩子的母親節》短短一周在TikTok(抖音)點擊人數近55萬，歡迎大家分享好友臉書lG社群平台點讃衝人氣，祝天下媽媽母親節快樂～

(中時電子報)