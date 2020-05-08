最嘻哈的母親節單曲《窮孩子的母親節 》TikTok上線啦！ 19:462020/05/08 中時電子報 本報訊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《窮孩子的母親節》MV畫面。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 〈窮孩子的母親節〉全新MV首播 旺旺孝親獎學生組第一名歌曲《窮孩子的母親節》由黃信豪創作詞曲，E.M.B.喜歡練習生演唱，黃信豪從小單親扶養長大他跟哥哥的媽媽，一路以來含辛茹苦支持著他，因此他特地寫了一首，曲風輕快的《窮孩子的母親節》，送給媽媽！ 《窮孩子的母親節》短短一周在TikTok(抖音)點擊人數近55萬，歡迎大家分享好友臉書lG社群平台點讃衝人氣，祝天下媽媽母親節快樂～ 陳諺瑩主播 張若妤主播 張若妤主播&陳諺瑩主播 洪淑芬主播 麥玉潔主播 劉盈秀主播 簡至豪主播 許甫主播 (中時電子報) #母親節 #TikTok #黃信豪 #媽媽 #窮孩子的母親節 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中飯店 母親節大餐預約爆滿 04:102020/05/04 產業．科技 15檔迎母親節商機 業績嗨 04:102020/05/04 證券．權證 母親節禮物不踩雷！數據分析這5大項是媽媽心頭好 06:312020/05/05 美妝 母親節到底要送什麼？十大媽媽們最喜愛的禮物出爐 11:372020/05/05 生活 人力銀行調查 89％上班族擬慶祝母親節 4年新低 04:102020/05/06 財經焦點 遠百母親節蛋糕 三大貼心服務 04:102020/05/07 產業特刊 宅在家慶祝母親節 萬事達卡有一套 18:372020/05/07 生活 母親節將至 98％子女不懂媽媽心 04:102020/05/08 投資理財 迎母親節 中部豪宅建商獻康乃馨給預約賞屋客 14:422020/05/08 財經 超美！各大飯店超吸睛母親節蛋糕懶人包 16:122020/05/08 生活 生活熱門新聞 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 寶成無薪假6月1日定案了 彰化廠影響2600員工 - 生活 台大校長又兼職了？管中閔臉書自爆網笑翻 - 生活 颱風這麼快就來了？論壇曝生成機率 - 生活 為何好市多衛生紙這麼夯 網揭2大優點：他牌沒得比 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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