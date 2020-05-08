世界黃金協會（World Gold Council,WGC）最新發佈數據顯示，4月全球黃金ETF（交易所買賣基金）總持倉增至3,355噸的歷史新高；美元金價上漲，總資產管理規模（AUM）亦創下1,840億美元的紀錄新高。因新冠肺炎疫情對全球經濟與社會帶來不確定性，各國央行的貨幣政策干預令資金不斷湧入黃金市場。

全球黃金ETF已連續第六個月實現淨流入，報告稱，雖然六個月滾動淨流入只有2009和2016年同期水平的三分之二，但12個月滾動淨流入（879噸）則超過2009與2016年時的水平。

報告稱，截至目前為止，此次疫情影響中的金價表現與全球金融危機中表現類似。當時金價在美聯準會（Fed）進行量化寬鬆政策後大幅回升，隨著寬鬆貨幣政策的全球施行，金價在2011年9月升至該期間的最高點，漲幅超130%。

世界黃金協會表示，雖然當前疫情得到了一定遏制，但其對全球經濟的影響以及未來可能導致的社會變化仍未明確，此類不確定性以及未知的央行政策支持力度，可能會持續驅動黃金的投資需求；協會仍然認為全球各國央行將仍是今年黃金的淨買家。

4月份全球各地區的黃金ETF規模均有增長，北美地區基金的流入尤其強勁，持倉增長144噸（淨流入78億美元，約合AUM的8.3%），歐洲地區基金持倉增20噸（11億美元，1.4%）。亞洲地區基金持倉升2.9噸（2.06億美元，3.9%），主要來自大陸地區的黃金ETF。其他地區基金資產管理規模增長5.8%，淨流入1.72億美元。

報告稱，雖然4月美元金價與其歷史最高水平相比仍低10%，但以其他貨幣計價的黃金價格持續創記錄高位，包括：澳元、加元、歐元、英鎊、日圓及人民幣等。

(中時電子報)