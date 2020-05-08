雲品國際酒店股份有限公司（2748）季報出爐，受新冠肺炎衝擊，2020年第一季合併營收為4.99億元、稅後淨利739萬元、每股稅後盈餘(EPS) 0.11元。另雲品4月合併營收0.54億元，月減41%、年減69％。

雲品表示，公司本身財務體質健全，對內落實「不放無薪假、不減薪」的重要政策，確保團隊及員工向心力的凝聚，同時雲品更採取多項策略包括：1. 「CLR 聯合通用券」：三大連鎖飯店首次攜手推出通用券，2. 「把安全留給家人方案」讓居家隔離的人住家裡，讓家人住飯店，3. 「異地辦公方案」提供企業優質辦公套房，更陸續推出數波君品酒店國人住房專案、雲品溫泉酒店防疫自駕、母親節住房專案等，在多管齊下的策略運用，雲品國際第一季的整體平均住房率仍優於業界水平，不但已對目前雲品旗下各事業體營運創造挹注活水的效益，更對雲品品牌形象的能見度和知名度創造良好加分效果。

展望後市，雲品指出，近期五一勞動節連續假期全台出遊人數明顯增加、母親節的訂席陸續客滿，君品酒店甚至還加開餐期以因應訂位需求，因疫情影響消費者訂房住宿與宴會活動，隨著台灣本土零確診個案的連續天數逐漸增加，將有望在未來開始見到國人消費力回溫。

為搶攻母親節商機，雲品5月5日起與母公司雲朗觀光集團推出線上「HIGH FIVE購物節」，以每張1799元的聯合住宿券共同行銷，加上多樣化的優惠住房專案供不同客群選擇，將有助整體營運逐漸回升。尤其，雲品旗下主要飯店品牌皆有高知名度與口碑，並且向來是國人旅遊、民眾消費聚餐的首選；像是雲品溫泉酒店多次獲得服務評鑑優異成績，君品酒店的頤宮中餐廳更奪得米其林三星肯定，對於雲品在住房和餐飲兩大主要營收皆可望帶來相當穩定的挹注，有利於整體營運受疫情影響幅度保持在可控制範圍內。

從目前及未來行政院針對全台觀光產業積極推出多項紓困方案趨勢來看，包括薪資補助、貸款及利息補貼、營運負擔補貼等主要政策，將有助於提升整體觀光旅館業者承受疫情造成短期內外在變數的衝擊，逐步帶動整體產業的景氣落底回穩。雲品對第二季的觀點雖然仍維持保守，但隨著零確診的連續天數增加，以及政策效果所帶來的實質營運正面協助，對雲品也將創造良好的正面效益，在疫情與全球經濟沒有持續惡化的前提下，有助雲品未來營運逐步回溫。

(工商 )