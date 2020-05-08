因應疫情拚人氣，觀光飯店中餐廳相繼推出「點到飽」活動集客促銷，連續兩年榮獲台北米其林餐盤推薦的香格里拉台北遠東國際大飯店六樓「香宮」粵菜餐廳，三月起於平日午餐推出「港點任您點」後天天爆滿，掀起各家飯店的中菜餐廳開始推任意點的風潮，因應顧客要求，台北遠東飯店宣布「香宮」此一活動延長至5月29日。

香格里拉台北遠東國際大飯店六樓「香宮」粵菜餐廳，「港點任您點」於每週一至週五午餐時段，提供超過20款經典人氣港點如蟹皇蒸燒賣、蒔菜牛肉丸，還有10多款道地粵菜和麵食粥品、以及每日精選滋補靚湯，如花旗參雞、雪梨南北杏雞等。每道單點原價150元起，饕客以千元有找的超優惠價格每位只要888元即可享用。

「香宮」餐廳「港點任您點」所推出的美味菜單包羅萬象，並標榜由香宮新任中餐行政主廚何競業，以超過數十年爐火純青的廚藝功夫與國際經驗特製的各式經典港餚，並有多款現點現蒸美味港點，例如以梅花肉的部位，加入蠔油、糖和醬油調味的蠔油叉燒酥以及用獨特豆豉醬汁入味的豉汁蒸鳳爪。琳瑯滿目的招牌點心還有香宮蝦餃皇、香煎蘿蔔糕等更是必嚐的港點代表。

除現點現做的手工點心，主廚還精選了港式佳餚中最負盛名的煲湯、麵食及甜品。主廚每日推出一款養生煲湯，防疫期間為您養氣補神；包括菜膽竹笙蝦丸湯、花旗蔘燉雞、雪梨南北杏雞等，皆將精華入湯，元氣滿點。麵食與粥品選單則包括鹹魚雞粒炒飯、乾炒牛河、貴妃鮑絲粥等；飯後甜點則有陳皮紅豆湯、蓮蓉芝麻球、芒果西米露、古法馬拉糕等供您盡興選擇。

(工商 )