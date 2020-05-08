台中市沙鹿區上月底發生夫砍死妻自戕命案，重傷的兇嫌李男經搶救後，今天出院接受警方訊問，由於偵查不公開，警方三緘其口不便透漏案情，下午訊後依殺人罪嫌移送法辦。附近鄰居表示，雙方吵架時有聽到提起要離婚，但男方不願放手。

據調查，31歲兇嫌李男在上市公司上班、29歲呂姓妻子在印刷廠工作，兩人育有5歲、2歲的兒子，一家四口住在沙鹿區1處透天厝社區，夫妻在上月29日凌晨爆發激烈爭吵，經鄰居報案，警方到場，呂女倒臥血泊，李男情緒失控，持刀自戕猛刺腹部。

呂女送醫後宣告不治，重傷李男在經搶救後救回一命，今天出院接受警方偵訊，下午訊後李男於晚間被依殺人罪嫌移送法辦，至於兇嫌供詞是什麼？為何當天情緒失控砍死髮妻？警方以偵查不公開三緘其口，僅表示全案已移送地檢署偵辦。

據訪查鄰居表示，近期常聽到夫妻吵架聲音，疑似感情不睦，且耳聞似乎有提到要離婚，但男方不願意放手。

(中時 )