陳景蘭洋樓曾長期做為官兵休假中心，臨海金湯公園景致怡人。（李金生攝）

金湖鎮公所利用2樓面海空間，規畫1座小型咖啡館，提供多樣咖啡和小甜點。（李金生攝）

看海景、喝咖啡，增添一種小歇、輕食的旅遊樂趣。（李金生攝）

陳文顧鎮長表示，這座用人文、美景和美食包裝的咖啡館，出賣的是古典情調和浪漫氣氛。（李金生攝）

綠葉掩映下的百年洋樓裡，有許多大時代的故事值得追尋。（李金生攝）

金門島上著名的歷史建築「陳景蘭洋樓」，以其無敵海景和豐富的人文內涵，吸引穿梭不停的遊客來到。金湖鎮公所在2樓規畫的咖啡館今（8）日開賣，在中西合璧的迴廊和連續拱圈裡，宣告百年古厝迎來一個飄香的新年代。

坐落於金湖鎮成功村，1921年興建，占地約25畝的陳景蘭洋樓是全島最著名的濱海地標建築，曾做為金防部官兵休假中心，留下百萬雄師的無數足印和共同記憶，也曾做為陳坑國民學校、陸軍野戰醫院和省立金門中學臨時校舍，百年光陰故事至今仍為人津津樂道。

洋樓的主體建築可遠眺料羅灣，萬頃波濤盡收眼底，旖旎風光和送爽海風讓人心曠神怡之外，懸崖狀坡地下方的金湯公園，四周如茵綠草和參差羅列的岩石群，也讓人在潮起潮落中，掃盡心中惱人塵念。

金湖鎮公所利用2樓面海空間，規畫1座小型咖啡館，提供多樣咖啡和甜點，讓登樓看海的遊客，在觀賞壯闊海景之餘，也多了1種小歇、輕食的旅遊樂趣。

陳文顧鎮長表示，這座用人文、美景和美食包裝的咖啡館，出賣的是古典情調和浪漫氣氛，目前規畫營業時間是上午9時至下午5時，歡迎鄉親、遊客和曾經在這座百年洋樓裡「島休」的老戰士們，找尋那一段屬於大時代的故事，或重溫個人專屬的美好時光。

(中時 )