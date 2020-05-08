文／賀先惠

香港藝人鍾欣潼（阿嬌）與有「醫界王陽明」之稱的醫師賴弘國2018年結婚後不過短短2年，今(8日)卻驚傳已經離婚。

這段婚姻最初並不被看好，因為賴弘國有不少負面緋聞，也離過一次婚。不過兩人婚後感情甜蜜，還一起攜手上中國大陸的實境節目，展現夫妻情深。正當外界以為兩人婚姻狀態穩定，最新卻爆出離婚消息，不但讓眾人譁然，也再次印證，婚姻，真的很難。

香港藝人鍾欣潼（阿嬌）與有「醫界王陽明」之稱的醫師賴弘國2018年結婚後不過短短2年，今(8日)卻驚傳已經離婚。（圖片來源：取自Instagram）

許多文學作品歌頌愛情，因為愛情可以轟轟烈烈，但卻沒有人歌頌婚姻，因為婚姻很難。親密的連結，每個人都需要；我們每個人，不是在關係裡，就是在走向關係的路上。

但童話故事裡的「從此過著幸福快樂的日子」，在現實生活中是不存在的，既便別人口中的神仙眷侶，婚姻裡也多的是磨難、衝突、眼淚和掙扎；唯一不同的是，他們還在努力牽手不放手，求的是多少年後，回首來時路，能和對方說：「謝謝你沒有放開我的手。」

我看我身邊結了婚的人，只有『貌合神離』跟『貌離神離』兩種，」38歲、育有一女的李小姐這麼說。自從女兒出生後，她和先生經常因為女兒的教養、家事分配等狀況，吵個沒完，也讓她對婚姻感到無比疲憊和悲觀。

「昨天晚上我跟先生又大吵一架，他憤而離家，留下我跟小孩傷心大哭，」40多歲的小莉也無奈地說。

婚姻，真的很難。「婚姻裡面是無法閃躲的，兩個人真實的習氣、個性、脾氣，都無法迴避，」走過37年婚姻路的畫家薛幼春一語道破。連演藝圈中，常被人羨慕是模範夫妻代表的陶晶瑩都說，「婚姻是最恐怖的修行。」

除了毫無迴避的餘地，要面對不同成長背景另一方的習氣、脾氣外，在生兒育女之後，雙方也更容易因為子女而勉強說服自己留在婚姻中，形成一種不滿意卻也逃不掉的狀況。

●婚姻不只是長期飯票關係 更重視心靈滿足與契合

心曦心理諮商所負責人周慕姿就分析，「婚姻真的是一個照妖鏡。進入婚姻，就會有很多生活的瑣事。因為日常瑣事太多，最容易被犧牲的就是感覺跟感情。」

根據內政部的數據，台灣近年來每年的離婚對數是逐年增加、但結婚對數卻是逐年減少（見圖）。這也凸顯了婚姻的難。從另一方面來看，台灣的離婚率也是年年攀升，從2014年以來，台灣的粗離婚率從2014年的千分之2.27攀升至2017年的2.31；2018年雖然沒有持續攀升，但也持續維持在高檔。

如果與亞洲其他國家和歐美主要國家比較，台灣的離婚率也是名列前茅：高於日本、韓國、新加坡，也比法國和德國高。只稍低於中國大陸和美國。

為什麼這些人會選擇離婚？為什麼他們沒辦法一起走下去了？根據一份中華經濟研究院吳惠林教授所做的台灣離婚狀況分析報告，研究人員透過訪談發現，國內離婚的主因，可以歸納出5點：家暴、外遇、惡意遺棄、個性不合和婆媳問題。其中，在《家庭暴力防治法》通過後，家暴離婚有下降趨勢，取而代之的以惡意遺棄和個性不合為主。

這份報告進一步分析，夫妻間的「互動不良」，是引起上述5點的根本原因。「互動不良不僅造成婚姻的需求與期待無法被滿足，若雙方對人際關係處理不夠成熟，其所採取的解決方式就很可能引發更嚴重的婚姻問題，如家暴、外遇或惡意遺棄等。」

婚姻自古就是一樁難事。但因為「婚姻」的意義在過去數十年內，發生了巨大翻轉，現代人的婚姻，往往比過去更難。過去，婚姻代表的是一種社經地位和財務保障，是女性的長期飯票。但現在女性往往經濟獨立。當男女都可以在職場上獨當一面後，大家對婚姻的期待，就不再只是一張「長期飯票」，更多的是追尋心靈上的滿足和契合。

台灣結婚人數愈來愈少，離婚卻愈多。（圖／康健雜誌提供）

●只有期待卻不花時間經營 難有健康的婚姻關係

「近年來，很多人結婚的目的開始加入期待友誼、知己，浪漫感情，有些人甚至期待找到『靈魂伴侶』，」有25年經驗的心理諮商師葛蘭特（Dianne Grande）如此分析。

然而，當現代人對婚姻的期待增加同時，經營婚姻的時間卻變少了。美國西北大學教授芬克（Eli Finkel）就分析，過去數十年間，人們對婚姻的期待提高、但投資在經營婚姻上的時間卻變少了。工作更加忙碌、社交生活複雜，甚至智慧型手機、通訊軟體的使用等，都讓夫妻真正高品質的相處時間變少。「這些改變都跟人們對婚姻的不滿提升至歷史高點高度相關，」葛蘭特也強調。

知名演員、當代傳奇劇場創辦人吳興國有感而發地說，現代人每天忙於工作，如果下班後還不能把握時間認識另一半，是「很危險」的。「當我們每一天上班，各做各的，下班以後才回到家裡，才去相處。如果這麼短的時間到睡覺之前，你不（去）認識他……那這種很危險，」吳興國強調。

婚姻，已經不再只是共同生養小孩、共同生活的許諾書，更是承載現代人情感、心靈交流的場域。也因為這樣，婚姻就變得更難了。不過，有趣的是，也因為現代人對婚姻的期待變得更立體、更全面，如果真的能因此經營出一段理想的婚姻、能夠真正彼此相伴，甚至能成為對方的靈魂伴侶，夫妻兩人的人生歷程和體驗，都有機會因此得到更全面的提升。「就人跟人的連結來說，有一個好的（親密）關係，會讓我們（身心靈）更健康，」周慕姿分析。

如果透過提升夫妻的親密關係，而能幫助彼此穿越人生考驗，也是一種令你嚮往的境界的話，那恐怕最重要的，還是回歸彼此願意花時間、花精力經營這份感情，而不是讓工作、小孩成為藉口。「你在什麼事情上花最多時間，你就會在那裡得到最多報償，」周慕姿強調。

回到婚姻的難。陶晶瑩雖然一點都不否認這一點，卻也樂觀地說，婚姻和人生都很像在打電動，一定會持續碰到關卡、碰到魔王，但可貴之處，也就在破關和打怪所帶來的成就感。「幸福是虛無的，它並不存在。真正存在的，是追尋幸福的過程。」

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(中時電子報)