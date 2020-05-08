台灣新冠肺炎疫情趨緩，今日在新莊、台中洲際兩球場各開放1000名球迷進場，再度創下世界第一，「防疫MVP」衛服部長陳時中今日也穿著代表「零確診」的0號球衣現身新莊球場，更於比賽第3局時登上英文轉播台，喊出下次希望有2000名球迷進場。

陳時中因為腰不好，婉拒中職邀請擔任開球嘉賓的任務，不過他人親臨現場參與這別具意義的一戰，此外中職領先全球開打，透過英文轉播放送全世界，陳時中也獲邀參加英文轉播，在半局時間內向國外球迷打招呼。

陳時中於3局下半登上主播台，並用中文向收看的觀眾問好，他也稱讚今日開放千名球迷的秩序相當好，「我想現在有一千觀眾進場，又連續26天本土零確診，下次能試試兩千人，我想有球迷進場，球員也會很開心。」

陳時中穿著0號球衣參加首場開放觀眾的中職比賽。（鄭任南攝）

此外英文主播王雲慶也介紹，陳時中帶領中央流行疫情指揮中心，109天以來每天都召開防疫記者會，因此被稱為「鐵人部長」，台灣人民已相當習慣下午2點準時關心疫情現況，陳時中說，「我自己覺得是非常有意義的109天，跟防疫人員和國人一起防疫，有一定成果，希望繼續努力，大家也一起配合。」

由於英文轉播主要給國外球迷觀看，王雲慶提到現在中職有百萬名海外觀眾收看，也請陳時中鼓勵各國仍努力抗疫的球迷，「人都會碰到病毒侵襲，人類很堅強，流行病總會過去，這是人和病毒的戰爭，人要團結在一起，要有同理心，大家合作，必然就會抗疫成功。」

(中時 )