65歲黃姓男子騎乘電動自行車載61歲劉姓妻子與公車同向直行，遭擦撞後電動自行車翻車，劉女遭捲入車底，警消到場搶救。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

65歲黃姓男子騎乘電動自行車載61歲劉姓妻子與公車同向直行，遭擦撞後電動自行車翻車。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

台中市東區旱溪西路、振興路口8日上午10點20左右發生公車擦撞電動自行車的死亡車禍，37歲洪姓公車司機開車在旱溪西路直行，經振興路口疑似未注意到右前方同向直行的電動自行車，擦撞後，自行車翻車，後座乘客被捲入公車底，洪姓運將未發現還往前拖行，警消獲報到場救援，61歲劉女下半身受傷嚴重，經送醫搶救仍不治，警方也在訊後依過失致死罪將洪姓公車司機移送。

警方調查發現洪姓公車司機疑似未注意到同向直行的電動自行車，行經路口先擦撞，電動自行車翻車，65歲的駕駛黃男全身擦傷，唯後座乘客其61歲妻子，被捲入公車底，還疑似被拖行，待警消獲報到場救援，費盡周章將劉女拉出時，劉女下半身受傷嚴重，還有開放性傷口，當時劉女還有意識不斷哀嚎，唯送往中國附醫急救後，仍因傷勢過重不治。

洪姓公車司機表示，自己沒有注意到擦撞到電動車，聽聞傷者重傷不治，情緒幾近崩潰，數次向死車家屬表示要和解；唯肇事原因仍待檢警釐清，檢方將在九日進行相驗，警方在訊後也依過失致死罪將他移送。

(中時 )