40歲吳姓男子上月20日在網路中散布，國家口罩隊工作人員製作過程中，將感冒病毒吐在口罩上，同時還指控板橋某家醫院內有確診死亡病例。新北市板橋警分局獲報循線約談吳嫌到案，他坦承自己憑空捏造，訊後被依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》法辦。

據悉，吳嫌上月20日以個人臉書帳號，到衛生福利部的網站上留言：「你們出產的口罩有的有感冒病毒這事你們知道嗎？有位得了感冒的人製作Made in Taiwan的口罩，還不時地吐口水上去，想把感冒傳染給他人好讓自己痊癒…」

吳嫌留言也提到，「板橋某醫院，你們為何隱瞞疫情，如果你們沒隱瞞，那位武漢病毒患者也不會死掉！」

板橋警分局網路巡邏發現後，立刻由偵查隊科技偵查小隊展開調查，鎖定吳嫌住處，日前也通知他到案說明，據了解，這名無業男子平日就窩在家中上網，都憑著自己「天馬行空」捏造事實，部分流言甚至還是他自己吃早餐時聽到隔壁桌客人說的，警方也將他依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》函送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最重可處處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金，千萬不要以身試法。

(中時 )