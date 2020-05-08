崑濱伯（前）去年底生病後精神和體力大不如前。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

因《無米樂》紀錄片而成為台灣最知名農夫的「崑濱伯」黃崑濱，傳出臥病在床一陣子了，8日下午3點多蔡英文總統特地前往台南後壁探視崑濱伯，約停留20分鐘後離開。

1929年出生的崑濱伯，今年高齡已91歲，去年底傳身體不適，曾住院治療，出院後在家休養，擔任護理師的女兒留職停薪在家照顧崑濱伯。據地方人士表示，前陣子去探望時，崑濱伯精神不錯，但有時意識不是很清楚。

蔡英文總統在台南市長黃偉哲、國策顧問黃崑虎陪同下，下午前往探視崑濱伯，黃偉哲轉述，蔡總統與崑濱伯話家常時，崑濱嬸在旁撥弄崑濱伯手臂，崑濱伯就很「活」有反應。

2004年，《無米樂》紀錄片以崑濱伯、煌明伯、文林伯3人為主角，拍出後壁菁寮老農的勞動身影與樂天知命的故事，讓後壁菁寮變成旅遊知名景點，遊客到老街上崑濱伯的店參觀，他還會開心跟遊客介紹他的冠軍米。

2016年12月，崑濱伯獲蔡英文總統延聘為國策顧問，去年5月崑濱伯還曾出來支持蔡英文競選連任，但去年底生病後精神和體力大不如前。

(中時 )