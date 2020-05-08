中華職棒8日領先全球，開放球迷進場觀賽，洲際棒球場球迷進場，需保持1公尺距離排隊接受防疫檢查，工作人員隨時提醒球迷保持距離、戴口罩。（黃國峰攝）

中華職棒8日領先全球開放球迷進場觀賽，洲際棒球場球迷進場時，須拿出身分證，查核相關資料。（黃國峰攝）

中華職棒8日領先全球開放球迷進場觀賽，洲際棒球場球迷進場時，需量體溫，酒精消毒，並保持1公尺距離排隊進場。（黃國峰攝）

中華職棒8日領先全球開放球迷進場觀賽，洲際棒球場設下檢疫關卡，球迷進場時，需保持1公尺距離排隊接受防疫檢查。（黃國峰攝）

中華職棒8日領先全球開放球迷進場觀賽，洲際棒球場一位球迷通過檢查關卡，開心表示，感謝台灣防疫做這麼成功，讓他有機會進場看球。（黃國峰攝）

中華職棒8日領先全球開放球迷進場觀賽，洲際棒球場內雖然球迷座位間相隔左右3座位、前後2排，仍然不減熱情為支持球隊加油。（黃國峰攝）

中華職棒8日領先全球，開放球迷進場觀賽，洲際棒球場內，球迷座位採實名制，位置上都貼有球迷名字，且座位間相隔左右3座位、前後2排。（黃國峰攝）

中華職棒8日領先全球開放千名球迷進場觀賽，入口處採實名制，每人皆要簽防疫聲明單、量體溫，酒精消毒等，排隊進場時還要保持1公尺的距離，等到入場時，座位上還貼有球迷名字，每人只能坐在自己的位置上，左右相隔3個位置，前後隔兩排，且場內也不能吃東西，雖然如此，能進場的球迷，仍然情緒高昂，為自己支持的球隊加油。

(中時 )