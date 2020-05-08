中華職棒 新冠肺炎疫情中 首度開放球迷進場觀賽 20:092020/05/08 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華職棒8日領先全球開放球迷進場觀賽，洲際棒球場球迷進場時，保持1公尺距離排隊進場。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華職棒8日領先全球，開放球迷進場觀賽，洲際棒球場球迷進場，需保持1公尺距離排隊接受防疫檢查，工作人員隨時提醒球迷保持距離、戴口罩。（黃國峰攝） 中華職棒8日領先全球開放球迷進場觀賽，洲際棒球場球迷進場時，須拿出身分證，查核相關資料。（黃國峰攝） 中華職棒8日領先全球開放球迷進場觀賽，洲際棒球場球迷進場時，需量體溫，酒精消毒，並保持1公尺距離排隊進場。（黃國峰攝） 中華職棒8日領先全球開放球迷進場觀賽，洲際棒球場設下檢疫關卡，球迷進場時，需保持1公尺距離排隊接受防疫檢查。（黃國峰攝） 中華職棒8日領先全球開放球迷進場觀賽，洲際棒球場一位球迷通過檢查關卡，開心表示，感謝台灣防疫做這麼成功，讓他有機會進場看球。（黃國峰攝） 中華職棒8日領先全球開放球迷進場觀賽，洲際棒球場內雖然球迷座位間相隔左右3座位、前後2排，仍然不減熱情為支持球隊加油。（黃國峰攝） 中華職棒8日領先全球，開放球迷進場觀賽，洲際棒球場內，球迷座位採實名制，位置上都貼有球迷名字，且座位間相隔左右3座位、前後2排。（黃國峰攝） 中華職棒8日領先全球開放千名球迷進場觀賽，入口處採實名制，每人皆要簽防疫聲明單、量體溫，酒精消毒等，排隊進場時還要保持1公尺的距離，等到入場時，座位上還貼有球迷名字，每人只能坐在自己的位置上，左右相隔3個位置，前後隔兩排，且場內也不能吃東西，雖然如此，能進場的球迷，仍然情緒高昂，為自己支持的球隊加油。 (中時 ) #中華職棒 #新冠肺炎 #開放進場 #球迷 #防疫措施 #洲際棒球場 #中信 #樂天 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫苗 川普掛保證年內就有 07:552020/05/04 國際 《國際經濟》緩解新冠肺炎疫情衝擊 川普：必須提供更多援助 10:512020/05/04 財經 寵物也會染新冠肺炎 學者提注意事項 13:172020/05/04 生活 《國際社會》川普：美國多達10萬人將死於新冠肺炎 12:162020/05/04 財經 台大公衛：全球新冠肺炎確診將上看460萬人 12:252020/05/04 生活 缺這種維生素 易患新冠肺炎 22:272020/05/04 生活 藥廠對抗新冠肺炎出現進展 23:102020/05/04 財經 藥廠對抗新冠肺炎 邁大步 04:102020/05/05 全球財經 樂天市場慶登台12週年 加碼每人3,350元振興消費券 13:212020/05/05 財經 新冠肺炎衝擊銀行獲利 創史上成長最弱首季 18:042020/05/05 財經 體育熱門新聞 中職》20家外媒採訪！媒體陣仗比國際賽更大 - 體育 NBA》納許：喬丹是我唯一畏懼對手 - 體育 NBA》拒絕最後一舞 史塔克頓：不想捧喬丹 - 體育 NBA》別比了！羅德曼：皮朋比詹皇更強 - 體育 中職》再創世界第一！球迷進場順利開打 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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