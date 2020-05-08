羅志祥遭周揚青爆料私生活混亂後神隱多日，今早10點透過媒體表示將於今晚抵台，但實情是他在早上11點就已經抵達松山機場，經紀公司也於下午兩點對外宣布，羅志祥已經返台回家，成功施展調虎離山計，讓TVBS《國民大會》主持人謝曜州讚嘆：「這招真的鋪得很細膩！」

談到為什麼會出此招數，網路觀察家朱學恒分析，羅志祥目前已經有公關團隊介入，現在所有的事都是為了以後鋪路。調虎離山計，雖然讓羅志祥減輕第一波壓力，但代言被撤、節目主持遭換角，形象一落千丈，還是讓羅志祥損失慘重。

近日鐵粉在社群平台向羅志祥喊話：「 你不一定逆風翻盤，但請一定向陽而生！」引來羅志祥回應，向粉絲喊話「謝謝你！請等我回來」，引起粉絲爆動，但最令外界訝異的是，周揚青竟用分身小號按讚。對此朱學恒提出質疑：「到底這消息是誰講的？周揚青按了讚馬上取消，第一時間就有這麼多人看到？還立刻有那麼多推論，而且都是對羅志祥有利，這到底是怎麼回事？」 認為一場腥風血雨的計謀戰，已經從第一階段的調虎離山，到後面「遇強即屈，借花獻佛」，藉由母親節回來，代表羅志祥事母至孝，比賽已到了中場，後面怎麼發展就靜觀其變！更多精彩內容請鎖定每周一至周五晚間18：00 TVBS 56頻道《國民大會》

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