李青龍回歸南韓K1聯賽加盟蔚山現代。（達志影像）

【南韓K1聯賽】[尚州尚武@蔚山現代][05/09(六)13:00][編號627][單場+場中]

蔚山現代於上一賽季未能取得K1聯賽冠軍，本賽季為球奪標陣容上補強了不少，有新加盟的南韓國腳守門員趙賢祐、曾外流至英超效力過數家球隊的李青龍、創造型中場YOONBitgaram以及後衛鄭昇炫。於2月份亞洲冠軍球會盃的比賽當中雖然主場只能以1:1打平了FC東京，表現有點不太理想，但被認為本賽季聯賽熱門冠軍之一的蔚山現代，在前場擁有不錯的攻撃球員之下，包括JUNIORNEGRAO、李青龍以及年輕PlayMaker中場李東慶，要攻破對方大門難度不算太大。

尚州尚武不管最後績分多少本賽季枇都會是最後一季留在K1聯賽內，因為這一隊軍人球隊下一賽季將會被南韓足總重新編排組別。在領隊金泰完的帶領之下這一隊由軍人組成的球隊表現扎實風格機動，不過球員則需要定期於軍隊中抽調更換，所以在組織及隊型上則不太完整。尚州尚武引進了文善敏、文昶真及權敬原等素質不錯的球員，他們需要在加盟後完成軍訓，等待他們適應及融入球隊之後，尚州尚武或有機會本賽季打進前6的位置。另外早前有5名U22的球員遇上了交通意外，雖然傷勢不重，但不確定是否能上陣比賽，於球員替補名單上將會缺少2個名額，影響不少。

蔚山現代上賽季的38場比賽當中有28次先攻進對方大門。而尚州尚武自2016年重返南韓K1聯賽之後，雙方聯賽對賽過13次，首兩季各得3勝1平。但至2018年起，蔚山現代在6次對賽當中取得4勝1平1敗的成績。本場蔚山現代主勝機會甚高。

蒙特內哥羅前鋒StefanMUGOSA要到4月才可飛回韓國。（達志影像）

【南韓K1聯賽】[大邱[email protected]仁川聯][05/09(六)15:30][編號628][單場+場中]

仁川聯本賽季會由新領隊林完燮帶領，他上一賽季是執教K2聯賽的安山綠人，表現不錯，曾有機會爭取到上K1的位置。林完燮於2月初才正式上任，本賽季很晚才開始作季前準備，在訓練不足的情況之下或會有不少的挑戰。新賽季有金晉亞轉投至FC首爾，除了補上年輕中場金俊範之外，並沒有作出其他重點的收購。波士尼亞後衛GordanBUNOZA及李載順目前有傷在身或許不能上陣。另外蒙特內哥羅前鋒StefanMUGOSA要到4月式才可以由家鄉飛至南韓報到，攻擊線上少了一員大將。仁川聯以往的表現比較慢熱，賽季初段狀態都只屬於一般，上賽季19場聯賽主場當中只有2場取勝。

大邱FC在賽季前與巴西領隊安德烈·加斯帕爾終止合約，暫時會由李炳根執教，而李炳根上季一直為安德烈助教，交接上應該不會有很太大問題。因為疫情的影響而取消了於中國的季前訓練。而球隊回到韓國之後，也因大邱市的疫情嚴重，大大打亂了訓練計劃。球隊目前處於隔離措施之下作賽季前的訓練，外界不太了解練習模式、戰術以及球員狀態。不過以目前所知大邱FC除了保持了原有的實力球員班底，相信仍會是聯賽的前列份子，有望再次爭取前5位置。

仁川聯於上賽季的38場比賽當中有20場半場打平，主場的比賽只有2次於上半場領先對手。大邱FC上賽季有18次半場打平，作客只有4次上半場領先對手。雙方最近7次聯賽對賽，仁川聯只得1勝2平4敗，唯一一次的勝仗在2018年10月，當時仁川聯作客2:1取勝。而2019年的3次對賽當中，仁川聯只得2敗1平，共打進2球失掉6球。預計大邱FC客場小勝仁川聯。

哥斯大黎加前鋒MarcoURENA加盟新升級的光州FC。（達志影像）

【南韓K1聯賽】[城南[email protected]光州FC][05/09(六)18:00][編號629][單場]

上賽季K2聯賽冠軍光州FC在經歷兩年的K2歲月之後本賽季重回K1，陣容上保留了大部分骨幹球員，當中有主將FELIPEdeSousaSilva，身高1米92的巴西前鋒上賽季於K2打進了19球成為神射手，本賽季將會為對手帶來極大威脅。除了原有的陣容之外，本賽季也引進了一些素質不錯的球員，包括金孝基及哥斯大黎加前鋒MarcoURENA。光州FC成功升級K1，在原有的球員架構之下團隊的合作以及戰術運用都有一定水準，但在K1跟K2的比賽水平差距中，光州仍需要特別的努力才能保級。

城南FC委任金南一成為新任領隊，在好幾名球員跟隨舊帥離隊的情況之下，球隊邀請了幾名經驗豐富的本土球員加盟，當中包括前鋒梁東炫、林善永及金永光。這些都是精明收購，為球隊增添了比賽經驗。要留意金南一本賽季才首次正式擔任領隊，執教能力有待考驗。城南FC上賽季的38場聯賽當中只打進30球，攻力不太突出。

兩隊球隊都沒有特別透露球隊的打法以及賽季前熱身賽的成績，目前得到的軍情不算太多。預料兩隊都會是保級份子。雙方最近一次對賽為2018年K2聯賽，該賽季4次對賽各得1勝2平，同樣打進6球失掉6球。在最近的對賽成績兩隊難分高下之下本場比賽打平機會大。

(中時電子報)