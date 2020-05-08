和美鎮柑井里了，由於住戶不滿附近被裝設基地台，業者關掉訊號，半個里手機都停格了。（和美柑井里長陳明桓臉書／吳敏菁彰化傳真）

沒想到極限村落是在人口密集的和美鎮柑井里了，由於住戶不滿附近被裝設基地台，向地主抗議後，地主聯繫「中華、台哥大和遠傳」電信業者拆除，業者關掉訊號，半個里已經停格，都收到不到訊號，住戶震驚、全慌起來，難道從此要活得像原始人嗎？12日將召開里民大會協調。

和美柑井里長陳明桓臉書po文指出，部份里民抗議基地台的設立，所以電信廠商決定要撤出柑井里，現已全部斷訊。目前已知廠商包括：中華電信、台哥大及遠傳。

「沒通訊，怎麼活！」健康要顧，但萬一急難，手機不通，是怎麼喊救人，這可怎麼辦？里長決定5月12日（星期二）晚上7點，於武當宮前舉行里民大會。屆時要讓里民投票決定基地台的存廢。

目前規劃選項有二，讓里民選擇。

第一方案，所有基地台撤出柑井里，到時候，手機將無法撥接、無法上網。沒有Line、沒有YOUTUBE、沒有IG、沒有臉書、沒有外送。所有與外界通訊只剩下家用市內電話及自家wifi。

第二方案，規劃在新地點（目前地點未確定）建立新基地台。每月收取的租金做為柑井里社區發展基金。可利用在如：急難救助、獎助學金、老人平日供餐等。

柑明里長陳明桓表示，下星期二，已就是12日晚上，先請鎮長、議員、里長及里民代表致詞後，安排電信業者說明安全疑慮的部分，然後進行投票，依票數決定基地台的存廢。

(中時 )