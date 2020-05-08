台南高工電機科師生8日上午至台南左鎮區免費維修電器，解決偏鄉里民送修家用電器不便的困擾。（劉秀芬攝）

台南高工電機科師生8日上午至台南左鎮區免費維修電器，解決偏鄉里民送修家用電器不便的困擾。（劉秀芬攝）

台南高工電機科學生學以致用 左鎮偏鄉電器義診

台南高工電機科三年級學生學以致用，師生一行42人8日上午至台南左鎮區舉辦電器義診，免費幫偏鄉民眾檢修電器，不但能從實做中學習，延續小家電新生命，也能服務偏鄉弱勢民眾。

去年台南高工電機科學生曾在學校附近社區舉辦免費電器檢修，民眾反應良好，左鎮區長李燿州看到新聞後，主動與台南高工校方聯絡，希望電機科學生也能到左鎮偏鄉來義診。

台南高工教務主任劉明昌及電機科主任李易陞表示，讓學生多方面的學習，是學校教學方針，這次趁著統測考試結束，讓學生走入偏鄉社區服務，現場練習電器修復技巧，不但學以致用，也能讓小家電起死回生，達到環保的目的。

李燿州表示，左鎮區幅員廣大，鎮上又無家電維修商，偏遠地區許多長輩、弱勢家庭因交通不便，小家電損壞後無力送去維修，非常可惜，因此特別請台南高工學生到左鎮區公所、偏遠的崗林里活動中心進行維修，許多民眾得知消息後，一早就拿著待修的電風扇、電鍋、補蚊燈等電器去排隊。

此次電器檢修活動共收到87件待修家電，經學生現場維修好30件，其餘需更換零件或問題嚴重的帶回學校繼續修理，劉明昌也感謝台南高工校友會、左鎮區公所會補貼零件材料費。

維修現場可以看到學生們合作拆解電器，不懂的地方互相討論找出問題。參與活動的吳同學表示，在學校上課時沒有機會一次看到這個多種不同的電器，這是一個很好的學習機會，修好了很有成就感，這次的經驗對他們找工作、大學推甄都有很大的幫助。

(中時 )