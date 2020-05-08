紓困之亂延燒多天，行政院長蘇貞昌昨緊急道歉滅火，宣布統一由「中央審核」，不過「審核」定義、分工不清不楚，地方政府各自行事；新北市府今下午將2天半以來收件的9301件申請案，趕在週休二日前夕送往衛福部審核，竟遭衛福部官員一度拒收，雙方僵持1個多小時後，衛福部才收下申請文件。

據了解，蘇貞昌昨在記者會上宣佈，紓困方案將「快速收件、中央審核」，但「收件」、「審核」如何分工，中央地方未達共識，公文也尚未下達，新北市府昨晚先發制人，副秘書長朱惕之緊急邀集局內召開會議，決定隔天起各區公所只需「收件基本資料」，包括身分證、戶口名簿、存摺影本、切結書等，即可統一送往中央審核。

「擔心皮球又被踢回來！」新北市府基層員工透露，紓困方案上路多天，公所同仁早已疲於奔命，蘇貞昌昨洋洋灑灑承諾中央統一審核，但今日公文還沒送到，新北市決定先發制人，趕在週休二日前夕儘速送件，要求中央正視，拿出解決問題的態度。

新北市今下午3時許，將9301件申請案，分裝成55箱紙箱，由1位社會局專員、3位工作人員協助，搭乘2輛車前往衛福部，成為第一個送交的縣市，不料到場後，衛福部官員卻再三推拖，以「還要再討論一下」為由，不願收件，雙方僵持1個小時，衛福部才無奈收件。

(中時 )