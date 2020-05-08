連江縣交通旅遊局與中興電工合作智慧運輸計畫，引進綠能共享汽機車，首批6輛電動汽車已經運抵馬祖。（連江縣交通旅遊局提供／葉書宏連江傳真）

打造自駕旅遊新樂趣！連江縣交通旅遊局與中興電工合作智慧運輸計畫，引進綠能共享汽機車，首批6輛共享電動汽車已經運抵馬祖，預計5月上線啟用。交通旅遊局長林長青表示，未來民眾亦可在台灣租車透過藍色公路抵達馬祖，享受全新的旅遊樣貌。

交通旅遊局與中興電工合作建構低碳觀光MaaS服務計畫，透過交通行動服務，導入綠能共享電動汽機車智慧科技，只要使用共享電動車車輛租賃APP，就能輕鬆使用電動汽機車暢遊馬祖。

林長青表示，該計畫除了響應政府的綠能環保政策外，亦提供全新的旅遊體驗，民眾可以輕鬆在台灣租車，透過台馬之星的藍色公路直接將車輛開往馬祖，另外，亦可以在馬祖當地租車，輕鬆暢遊南竿、東引等地，車輛可留在馬祖或再開回台灣。

交通旅遊局表示，馬祖主要聯外交通依靠空運及海運，立榮航空與台馬之星每日可提供1490人次的運輸能力，該計畫延伸台馬之星旅遊交通服務範圍，旅客可以至南港高鐵站取得共享電動汽車，先暢遊台灣東北角，再至基隆港搭乘台馬之星，台馬之星可同時搭載電動汽車暢遊東引與南竿。

中興電工指出，預計以100輛共享電動汽車結合電動機車提供服務，預估可以降低南竿鄉27％碳排放量，同時提供多元化在地服務，智慧公務車、電動機車接駁串連，不僅有利推動觀光，同時兼顧環保與低碳永續目標。

(中時 )