大同經營權爭奪戰愈演愈烈，大同公司派及市場派今(8)日均刊登廣告，相互指控對方抹紅。大同今日晚間發聲明反擊市場派，大陸企業成立黨支部，如同台灣員工成立公會，公司無從干預，也不提供財務及人力協助；大陸企業的戰略委員會，如同台灣企業的戰略委員會。

大同強調，有人持續對大同營運作不實曲解，意圖讓投資人混淆，實不足取。大同將保留法律追訴權，保障公司信譽與所有股東權益。

市場派今日在報紙刊登廣告指控，大同集團旗下中國華映及興英科技發展黨組織，以及林郭文艷擔任中國華映戰略委員會主任委員。讓大同公司派大為光火，今日晚間發出聲明及重訊反擊。

大同指出，依據精英與華映二公司說明，在大陸的公司企業裡成立黨支部，類似台灣的公司裡員工成立公會一樣，是中國政府賦予黨員的權利，公司無從干預，中國共產黨組織章程第30條規定，國內企業正式黨員超過三人以上，就要設置黨支部....。因此，大部分大陸台商員工中會因有黨員，而由員工自主設立黨支部。所謂黨支部之主要的功能有：聯繫黨員，約束黨員紀律、廉潔；服務公益活動，以身作則的帶領風氣（例如：捐血、交通維護、地方安防），開展員工節日文化活動。公司並未提供黨支部任何財務、人力協助，黨支部亦無權干涉公司營運及影響任何決策。

大同指出，依據華映公司說明，大陸公司的戰略委員會就是台灣公司的策略委員會，根據中國證監會《上市公司治理準則》第三十八條：上市公司董事會應當設立審計委員會，並可以根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會……。第四十條：戰略委員會的主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。大陸慣用「戰略」一詞，與「策略」同義，且上市公司戰略委員會雖然不是必須設立，但很多上市公司還是有設立。

大同指出，依據華映說明，華映積欠華映科技集團貨款金額約人民幣31.7億元，其中約20億元貨款已屆清償期限，並非獲利保證。華映已於2019年3月5日發佈重訊，詳細說明澄清。

此外，華映百慕達2014年承諾為關聯交易比例下降至30％以下前，華映科技集團每年淨資產收益率不低於10％。本交易完成迄2018年度止，關聯交易比例已持續下降，且各年度華映科技(集團)關聯交易比例均經當地會計師事務所查核，淨資產收益率均有達到10％以上，並無違反承諾之情事，亦無任何現金補償。華映於2019年03月21日發佈重訊，詳細說明澄清。

(工商 )