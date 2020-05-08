國光生技新冠肺炎疫苗新突破，力拼明年量產，在秋冬來臨前供國人全面接種；防疫當前，行政院副院長陳其邁今領軍，科技防疫團隊拜訪國光生技，衛福部長陳時中也一同前來，關心新冠疫苗進度，基於防疫需求，期待台灣自行研發的新冠疫苗及早上市，供國人施打。

國光生技董事長詹啟賢親自迎接行政院團隊來訪，除說明新冠疫苗進度外，雙方也深入討論，未來新冠疫苗相關法規及生產規劃；除了陳其邁、陳時中外，團隊成員還包括行政院政委吳政忠、台大副校長張上淳、國衛院長梁賡義、食藥署長吳秀梅、疫苗組召集人蘇益仁、台大教授陳培哲等人。

詹啟賢指出，國光生技為政府防疫夥伴，過往在H1N1疫情爆發時也曾緊急供應上千萬劑疫苗保護國人；這次新冠疫情中，國光自主研發新冠候選疫苗已獲具體進展，不過，國光深知疫苗從開發到生產具有風險，一定要有備案，也同時啟動國際合作，基於台美防疫合作友好，已和美國NIH簽約，由NIH提供生物原料，做為開發新冠候選疫苗標的，更進一步確保新冠疫苗開發的成功率。

另外， 國光與國衛院已簽約合作開發新冠疫苗，積極參與國衛院次單位疫苗與DNA疫苗合作案，希望加速疫苗研發進度，以期早日實現全民防疫、台灣優先的承諾，於明年提供防疫所需疫苗。

(中時 )