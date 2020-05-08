台中市沙鹿區公所以往均公開表揚模範母親，今年受疫情影響親自將祝福「宅配到府」，副議長顏莉敏8日全程參與活動。來自寮國7旬蔡惇惇生有2名子女，她把先生與前妻所生3名子女視如己出，撫養5名孩子長大，老三蔡明宗說「生育之恩不如養育之恩」，非常感謝媽媽的辛苦拉拔。

沙鹿區公所區長廖財崇表示，今年因疫情關係取消母親節公開表揚，以避開群聚風險，改以逐一至模範母親家中恭賀，「到宅祝賀」活動分7、8日兩天舉行，共計表揚24位。

已成家立業的蔡明宗指出，早年爸爸舉家到寮國工作，因生母不幸死亡，當時他僅國小，爸爸再婚取當地人，兩個弟妹相繼出生，後母將他與兩位兄長視如己出，辛苦拉拔5位子女長大成家立業，回台後，爸爸於20多年前病逝，他非常感謝媽媽的養育之恩。

顏莉敏今日全程參與「到宅祝賀」時指出，，早期社會生的多，育兒資源也不如現在充足，一邊工作一邊帶孩子很不簡單，人說「為母則強」一點也不假，如此有意義活動改將祝賀宅配到府，不但讓受獎人感到貼心，這也是種另類貼近選民的服務經驗。

(中時 )