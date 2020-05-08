中職今天開放每場1000名觀眾入場，雖然中央流行疫情指揮中心禁止飲食的規定被球迷罵翻，但能入場的粉絲更珍惜有球可看，多願意配合防疫。擔任IT工程師的黃翊軒還說：「看球很興奮，不會餓！想用餐出去吃就可以。」

黃翊軒表示，台灣能率先開放觀眾看職棒，蠻驕傲的，今天先請假提早下班，回到熟悉的球場很開心。雖然是隻身看球，但一到球場就遇到朋友，果然是有志一同。

對於禁止飲食的規定，黃翊軒認為現階段就是遵守，倒是因為採取梅花座，以保持社交距離，也禁止球迷移動搶接界外飛球，黃翊軒說：「這樣感覺看比賽少一個味道。」

擔任服務業的Nancy今天跟朋友一起到新莊棒球場觀戰，小球棒、恐龍玩偶等道具都帶到現場，要替主隊富邦悍將加油，也直呼疫情爆發後第一次看球非常開心。

「球賽禁止飲食雖不方便，但市政府、球團努力，才能從閉門打走到開放這一步，就配合防疫措施。肚子餓就中場再出去吃。」Nancy說。

Nancy最喜歡的富邦悍將球員是林哲瑄，也非常支持洪一中，本季洪總從桃猿跳槽接掌悍將兵符，更讓她開心不已。只是洪總跳槽後對前東家桃猿苦吞對戰6連敗，Nancy也希望洪總趕快打破魔咒。

(中時 )