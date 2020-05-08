雲林縣褒忠鄉農會舉辦母親節花藝活動，大家專注創作。（許素惠攝）

雲林縣褒忠鄉農會舉辦母親節花藝活動，總幹事吳金元（中）為美麗作品按讚。（許素惠攝）

雲林縣褒忠鄉農會舉辦母親節花藝活動，學員認真創作。（許素惠攝）

雲林縣褒忠鄉農會力挺花農，8日舉行「花現心意~幸福傳遞」母親節活動，邀請花藝老師教家政班媽媽插花，每個人都很有天分，老師提點了基本要領，大家便各自創作起來，短短2小時，便完成一件高雅美麗的作品。

褒忠鄉農會總幹事吳金元呼籲，響應政府推廣花卉，幫助花農行銷，希望大家一起來插花，療癒紓壓、美化家庭。

美的事物，大家都嚮往，花藝活動除了家政班員外，也吸引褒忠鄉長陳建名太太、鄉民代表等一起共襄盛舉，花藝老師先教大家認識花材，接著傳授基本需知，沒想到基本功才教完，大家便專注認真地插了起來，老師稱讚學員領悟力很高。

家政指導員胡婉如說，藉由美麗的花朵，傳遞幸福，讓大家開心又美麗，並支持在地農業。

吳金元也特別贈送所有員工美麗花卉，表示防疫期間大家都非常緊繃，藉由此對偉大的母親及同仁表達最大謝意，讓大家天天都有幸福好心情。

(中時 )