谷歌母公司Alphabet野心勃勃在加拿大多倫多推動的智慧城市開發案，因侵犯隱私爭議引發當地人士反彈，啟動2年多來頻頻卡關，旗下負責該案的「人行道實驗室」（Sidewalk Labs），7日以新冠疫情肆虐下經濟前景混沌不明為由，宣布放棄此開發計畫。

Alphabet在新執行長皮查（Sundar Pichai）帶領下，近來積極緊縮預算，日前甫公布取消在家上班員工多項福利，放棄多倫多智慧城開發案可謂目前最高調的節流舉動。此開發案深受谷歌共同創辦人佩吉（Larry Page）器重，他去年年底宣布辭去執行長退居幕後。

負責打造多倫多智慧城的「人行道實驗室」指出，新冠疫情大流行引發經濟不確定性，給當地房地產市場帶來壓力，因而決定割捨開發案。 但熟悉內情人士透露，成本考量也是促成此決定的一大因素。Alphabet已投資「人行道實驗室」數億美元，而這家子公司又將其中大部分資金投入多倫多開發案，至今卻看不到什麼成果。

內情人士爆料，早在新冠疫情席捲全球前，Alphabet財務長波拉特（Ruth Porat）就力促制止此智慧城倡議案。

「人行道實驗室」發言人表示：「這是Sidewalk Labs下的決定，我們經過長考後的結論是，繼續推動此開發案不再有意義，我們周二知會Alphabet，昨天（周三）通知多倫多湖濱（Waterfront Toronto）。」

多倫多湖濱是多倫多半官方性質的濱水區都市發展機構，2017年選定「人行道實驗室」為智慧城開發案合作夥伴。 「人行道實驗室」執行長多克托洛夫（Dan Doctoroff）部落格貼文指出，想在不犧牲計畫核心部分的情況下，推動這個佔地12英畝的開發案，在財務上恐怕窒礙難行。

此開發案一開始就受到加拿大總理杜魯道大力支持，但隨即引發地方反彈聲浪，反對人士對「人行道實驗室」處理個資的方式有疑慮，擔心谷歌的演算法掌控太多都市規劃。

(工商 )