受新冠肺炎疫情重創美國經濟，4月非農就業人口銳減2050萬人，雖優於市場預期的2200萬人，但仍創下二戰後的最高紀錄，失業率飆升至14.7%，美國勞工部表示，以休閒娛樂及酒店業失業情形最為嚴重。

根據美國勞工部公布最新數據，4月非農就業人口大減2050萬人，失業率飆升至14.7%，失業人數達2310萬人，比3月激增1590萬人，而美國勞工部表示，以休閒娛樂及酒店業失業情形最為嚴重。

此前，市場就以多抱持悲觀看法，多數經濟學家預測4月非農就業人口將大減約2050萬至3000萬之間，失業率至少達16%，。

Moody's Analytics經濟學家Mark Zandi認為，由於4月底後美國各地才開始逐步解除封鎖狀態，因此失業率下滑可能會一直來到5月，不過，企業招聘員工的復甦可望逐步開始，因此，最壞狀況可能即將過去，現在應該就是失業潮的高峰。

高盛分析師Jan Hatzius也指出，就過去的歷史經驗來看，就業市場急速的下跌後，反彈也是最快。

(中時電子報)