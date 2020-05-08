新北市竟南宮更因應疫情捐贈30萬防疫基金協助市府充實防疫能量。（中和區公所提供）

農曆4月14日是孚佑帝君誕辰，新北市中和區長賴俊達於7日上午11時前往竟南宮參拜，祈求孚佑帝君護國佑民、疫情早日退散，並代表市長致贈「孚佑四方」匾額，竟南宮更因應疫情捐贈30萬防疫基金協助市府充實防疫能量，感謝廟方慈悲濟世，與政府齊心強化防疫工作。

主委林銘傑表示，廟方原訂農曆四月十一日至十五日為期五天(呂祖聖誕法會)，縮小規模改為四月十三日至十五日為期三天，並響應市府防疫政策，落實廟內外防疫工作，保持社交距離、設置單一動線規劃及要求人員配戴口罩等防疫措施。為發揮孚佑帝君護國佑民大愛精神，廟方主動捐贈市府防疫基金30萬元，將全力配合市府政策，守護家園，希望這筆善款能擴增防疫工作資源能量，防疫做得好，市民更安心。

中和區長賴俊達表示，竟南宮又稱烘爐地仙公廟，是地方信仰中心之一，廟殿雄偉壯闊，依山建築，層疊而上，可遠眺101、陽明山和美麗華摩天輪，登山步道修築於側，鄰近山野青蔥茂密，視野極佳，每逢假日遊人如織，香火鼎盛。感謝竟南宮因應疫情縮小舉行相關法會活動，並將活動節省的30萬元捐給市府，做為第一線防疫工作基金，支持市府防疫政策，齊心守護民眾健康，同時配合相關防疫措施，讓信眾可以安心向神明祈福。

(中時 )