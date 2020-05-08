新冠肺炎疫情全球蔓延，對世界經濟及產業帶來前所未見衝擊，如何化解危機逆勢成長，成為企業在2020年面臨的首要課題。外貿協會董事長黃志芳8日與企業高階主管實戰班校友線上對談「疫情衝擊下的企業轉型」表示，過去的危機中，總會有破壞性的創新出現，如同現今成趨勢的數位化，他建議企業從創新技術及服務模式，藉由創造新的價值鏈吸引客戶，才能突破逆境。

黃志芳指出，這段時間不論企業或外貿協會都受到很大的影響，貿協特別啟動線上展覽、洽談會、論壇及數位學苑等服務，讓停擺的實體活動以數位化重新啟動。疫情改變大家的生活型態，在疫苗未研發出來前，也可能只能回復半正常生活。除數位優化、數位轉型外，現金流以及短、中期的營運規劃，也必須預作準備。

參與對談的學員來自機械、航運、工程、資訊、健康及冷凍食品等產業，包括朝崗工業總經理孫明申、益力康生物科技董事長陳俊宏、叡揚資訊總經理胡瑞柔、台灣麗偉電腦機械董事長黃威翌、允偉興業協理蔡昌洲、達和航運總經理謝敏雄及達盛機械工程總經理特助何啟賢等皆於會議中分享因應疫情的經驗。雖受疫情衝擊的程度不一，但皆因實體活動的中斷而積極思考如何掌握自己的核心技術及提升技術能力。

黃志芳強調，在過去的危機中，總會有破壞性的創新出現，如同現在數位化已是趨勢，但現階段企業都著重於透過數位工具提升原有的技術，但若要創造新的機會，就須思考在自身的產業中，可以發展甚麼樣的創新技術及服務模式，藉由創造新的價值鏈吸引客戶，才能突破逆境。

貿協「企業高階主管實戰班」由黃志芳親自籌劃，自2017年推出以來，已辦理4期，共有113位企業高階主管及新世代接班人參加，分別與新加坡國立大學李光耀公共政策學院及以色列特拉維發大學Lahav學院合作開辦課程，集結貿協國內外資源，帶領高階主管及新世代接班人，由全球佈局策略、鎖定海外目標市場，期能以宏觀全球最新經貿格局、掌握數位趨勢以及緊密串連海外資源的多重面向，靈活台商戰略思維，讓台商拓銷海外市場實力再升級。

(工商 )